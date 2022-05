Néstor Girolami resta il Goodyear #FollowTheLeader al via di Gara 1 della WTCR Race of Germany di domani.

Il pilota Honda non ha preso punti in Qualifica, ma il vantaggio gli consente di rimanere primo in classifica piloti all'alba del doppio impegno sul Nürburgring Nordschleife.



Il suo compagno della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, è rimasto infatti a secco, mentre Mikel Azcona con il quinto posto si è issato alle spalle di Girolami, ora a +6.

