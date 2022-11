Néstor Girolami si è messo in luce alla WTCR Race of Saudi Arabia riuscendo a chiudere con la sua Honda Civic Type R TCR al secondo posto in classifica piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Dovendo partire in fondo alla griglia per entrambe le gare, dopo l'esclusione dalle qualifiche a causa dell'esaurimento del carburante nella Q2 di sabato, l'argentino si è trovato in difficoltà, ma ha mantenuto il sangue freddo raggiungendo la top 10 in entrambe le gare.



In una prima molto combattuta, "Bebu" ha guadagnato quattro posizioni nel giro d'apertura per arrivare 11° ed è stato poi lasciato passare dal compagno di squadra di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri. Questo gli ha fatto prendere 8 punti importanti nella sua battaglia per rimanere davanti a Nathanaël Berthon nella corsa al secondo posto dietro al Campione Mikel Azcona.



Gara 2 è stata più caotica, ma Girolami ha tenuto la sua Honda lontano dai problemi e si è fatto strada fino all'ottavo posto nei primi giri.



Grazie a una difesa decisa contro al determinato Dániel Nagy, è stato comunque in grado di conquistare il secondo posto, grazie anche al tamponamento che ha eliminato Berthon garantendogli il suo miglior risultato complessivo, mentre la gara si concludeva dietro la Honda Civic Type R Limited Edition Safety Car.



Il secondo posto, con un record che include due vittorie e tre pole position, equivale al miglior piazzamento per un pilota Honda Racing nel WTCR, con Girolami che al massimo era arrivato settimo nel 2019.



"Dopo quella che definirei una giornata negativa per noi [sabato], abbiamo concluso l'anno con un risultato davvero positivo", ha dichiarato il 33enne. "Il secondo posto in classifica era il massimo che potevamo aspettarci quest'anno considerando le prestazioni dei nostri concorrenti, quindi sono davvero felice di averlo ottenuto, soprattutto dopo aver lottato così duramente oggi. Questa volta tutto è andato nella giusta direzione e sono davvero orgoglioso di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport per il suo supporto e per quattro anni fantastici. Questo vale anche per Honda; non so più come ringraziarla, perché con Honda ho vissuto i miei migliori quattro anni nel motorsport fino ad ora, e spero che questa storia possa continuare in futuro".



*Soggetto a conferma dei risultati da parte della FIA.

