L'argentino era quarto all'inizio dell'ultimo giro, ma nel difendere la posizione è stato toccato da dietro da Jean-Karl Vernay, piombando a fortissima velocità contro le barriere in un impatto da 27G che ha fatto rimbalzare per aria la vettura.



Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich è stato portato al centro medico e tenuto sotto osservazione per 30' dal Delegato Medico FIA, Christian Wahlen, per poi essere trasferito all'ospedale per un ulteriore controllo che ha escluso problemi. Successivamente è poi tornato allo Slovakia Ring per svolgere i test in programma lunedì.



“Prima di tutto sto bene, che è la cosa più importante in un incidente come questo - ha detto Girolami - E' stato un impatto durissimo e chiaramente la macchina è distrutta, ma il fatto che sia qui significa che JAS Motorsport ha costruito una Honda Civic Type R TCR davvero sicura e che la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, l'ha allestita al meglio, quindi grazie a loro".



“Sono dispiaciuto per l'incidente, ma Vernay mi aveva già toccato altre volte ad inizio gara e speravo che in una situazione come quella stesse più attento. Ora ci ha pure messo in difficoltà perché la prossima gara è domenica, ma torneremo più forti".