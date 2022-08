Néstor Girolami ha fatto un grande in bocca al lupo a Ignacio Montenegro dopo aver sfiorato la vittoria nella gara endurance del TCR South America all'Autódromo Termas de Río Hondo, in Argentina, lo scorso fine settimana.

Montenegro era al volante della Honda Civic Type R TCR condivisa con il connazionale portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport nel WTCR - FIA World Touring Car Cup e stava per vincere quando ha avuto un problema di surriscaldamento.



La loro sfortuna ha dato il successo a Fabio Casagrande e al compagno Esteban Guerrieri all'ultimo giro e mezzo.



In seguito Girolami si è complimentato con Montenegro in un post su Facebook: "Grande talento, veloce e molto professionale. È stato un piacere condividere con lui la macchina. Ci è mancato un giro e mezzo per vincere, ma le corse ci daranno presto un'altra possibilità".



