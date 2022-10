Néstor Girolami punta a vincere il WTCR - FIA World Touring Car Cup con la Honda Civic Type R TCR di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

L'asso argentino è a 35 punti dal leader Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona a quattro gare dalla fine, con un totale di 130 punti ancora in palio negli eventi del Bahrain e dell'Arabia Saudita del mese prossimo.



Dopo aver vinto due volte quest'anno e aver ottenuto tre pole position, anche negli ultimi due eventi, Girolami è in seconda posizione. Ma la vittoria dell'ambito titolo sarebbe il coronamento di una stagione di grande successo e farebbe di lui il primo non europeo a essere incoronato Re del WTCR.



"Sicuramente crediamo di potercela giocare", ha detto il 33enne. "Se si guarda ai punti, siamo a 35 da Mikel, ma ce ne sono 130 in palio. Non siamo nella posizione migliore perché è in vantaggio, ma abbiamo un buon pacchetto e crediamo di poter lottare per il titolo. Per questo non ci arrendiamo mai".



Girolami è alla sua quarta stagione nel WTCR e ogni anno ha gareggiato al fianco del connazionale Esteban Guerrrieri nella squadra tedesca ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. La sfida per il titolo 2019 a Sepang, persa da Guerrieri contro Norbert Michelisz, è un'altra ragione per cui non può rinunciare al suo sogno.



"Le ultime stagioni sono state pazzesche, soprattutto quella del 2019, quando Esteban ha avuto la possibilità di vincere e tutto quello che poteva succedere è successo, con il meteo e tutto il resto", ha detto Girolami. "Ok, è molto difficile che piova in Bahrain, ma non si sa mai ed è per questo che dobbiamo essere preparati ad ogni scenario se vogliamo vincere questo titolo".



Girolami è un due volte vincitore della serie argentina Súper TC2000 e ritiene che questo possa aumentare le sue possibilità di conquistare l'oro in Medio Oriente.



"Vincere due volte un campionato ti aiuta a trovare il modo di gestire la pressione", ha detto. "Ricordo che il primo campionato che ho vinto ero molto nervoso la notte prima, non riuscivo a dormire bene e tutto il resto. Hai tutta questa pressione sulle spalle, ma devi gestirla in qualche modo. Non direi che il secondo titolo sia stato più facile, ma ho potuto gestire la pressione molto meglio e so che essere secondi significa che la pressione è sul leader. Non abbiamo nulla da perdere e siamo lì per dare il massimo".



"È stata una stagione molto buona per noi, senza ritiri, anche ad Aragón, che non è mai la nostra gara migliore. Abbiamo ottenuto punti in tutti gli eventi, quindi sono molto ottimista per questi ultimi due appuntamenti. Ce la metteremo tutta".



Come Guerrieri nel 2019, Girolami potrà contare sul supporto del suo compagno di squadra nelle gare decisive della stagione.



"Cercheremo di correre in modo pulito e intelligente per cercare di ottimizzare il miglior risultato per la Honda. Al momento sono l'unico pilota Honda Racing con la possibilità di vincere il titolo, quindi penso che avrò il supporto degli altri miei colleghi. Tuttavia, è mio compito cercare di fare una buona qualifica e ottenere una buona posizione in griglia per entrambe le gare. Sicuramente se ci sarà la possibilità di giocare d'astuzia tra i piloti Honda, ciò sarà di grande aiuto. Siamo in quattro contro i due Hyundai sulla griglia di partenza, quindi la possibilità c'è, anche se si tratterà di gare impegnative su piste impegnative".

