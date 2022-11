Non ci sarà amore fraterno quando i fratelli Girolami si affronteranno nel WTCR - FIA World Touring Car Cup a novembre.

Gli assi argentini diventeranno i primi fratelli a gareggiare nella serie dopo che Franco si è assicurato il passaggio alle competizioni di livello mondiale vincendo il titolo del TCR Europe Touring Car Series il mese scorso.



Ma mentre Franco, 30 anni, si concentrerà sul fare esperienza al vertice delle gare internazionali per auto turismo, il 33enne Néstor punta a diventare il Campione WTCR con la Honda di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



"È mio fratello, ma quando siamo in pista è il mio avversario", ha detto Néstor Girolami, che inizia il weekend della WTCR Race Bahrain con 35 punti di distacco dal Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona nella lotta per il titolo. "Non mi aspetto niente di sporco da Franco, ma solo un favore. Sta lavorando per ottenere un contratto per la prossima stagione, quindi deve lottare per riuscirci, ma io devo contare sul fatto che prima di tutto devo fare il mio lavoro, tutto il resto non lo posso controllare".



Come Néstor, anche Franco risiede in Italia dopo essersi trasferito dalla natia Argentina per fare il suo debutto in Europa nel 2021.



"Siamo molto professionali, viviamo per il motorsport, questa è la nostra vita", ha detto Franco, pilota del Comtoyou Racing. "Non stiamo giocando e conosco le regole. So che mio fratello sta lottando per il titolo, ma corre per un altro marchio, io sono con Audi e devo fare del mio meglio per la mia squadra e per me stesso. Ovviamente non voglio trovarmi in mezzo a mio fratello o ad Azcona. Per me mio fratello e Azcona in pista sono uguali, devo lavorare per Comtoyou e per me stesso".



Avendo assistito al passaggio del fratello in Europa e alla sua successiva progressione, Néstor è più che consapevole del potenziale di Franco e della sfida che lo attende. "Sarà una grande sfida per lui, perché ha 10 chili in più nella sua auto [come wildcard] e deve abituarsi ai pneumatici Goodyear", ha detto. "Non conoscendoli ed essendo nel WTCR per la prima volta, deve adattarsi e abituarsi a molte cose. Ma se riuscirà ad essere vicino ai suoi compagni di squadra, allora sarà un buon weekend per lui".



Néstor ha anche detto che le prossime gare in Bahrain e Arabia Saudita saranno motivo di orgoglio per la sua famiglia. "Ho aiutato personalmente Franco a passare dall'Argentina all'Europa e a ottenere l'opportunità di correre nel TCR Europe, quindi mi sento molto orgoglioso di vederlo nel WTCR perché è un sogno che si realizza per la famiglia e naturalmente è una buona opportunità per lui. Capisce che deve essere molto intelligente e professionale, e fare quello che ha fatto nel TCR Europe nel WTCR.



"Ma è buffo perché ora non parliamo più di motorsport. Lui lavora duramente e sta facendo molto bene. Quando guidava una Honda condividevamo tutto, ma ora che guida un'Audi non condividiamo nulla e ci piace così perché è professionale e in questo sport bisogna esserlo impegnandosi tanto. Entrambi sappiamo come lavorare, anche sui piccoli dettagli. E se dovesse vincere in Bahrain, non credo che li condividerà perché vuole stare davanti a me e questo è normale".



Oltre a partecipare alla WTCR Race of Bahrain questa settimana, i Girolami saranno in azione alla WTCR Race of Saudi Arabia, che si svolgerà sul Jeddah International Circuit dal 25 al 27 novembre.

