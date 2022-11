Néstor Girolami è riuscito a superare una difficile WTCR Race of Bahrain prendendo punti e tenendo aperte le speranze di conquista del titolo nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Dopo aver conquistato un ottimo quarto posto in Gara 1 venerdì sera, la stella di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport/Honda, ha lottato inizialmente fino al quinto posto, fino a quando l'argentino ha scoperto che le sue prestazioni erano rallentate dalla scia delle auto che lo precedevano.



Anche se ha lottato valorosamente, ha avuto poca difesa contro chi aveva velocità superiore in rettilineo e ha concluso la gara al nono posto, un risultato che lo lascia a 60 punti dal Goodyear #FollowTheLeader con le due gare rimanenti al Jeddah Corniche Circuit dal 25 al 27 novembre.



"È stata una gara difficile", ha dichiarato Girolami. "Quando siamo davanti, senza nessuno che ci blocca, riusciamo a mantenere il ritmo, ma quando siamo nel gruppo, tre o quattro macchine davanti iniziano a disturbare la deportanza e la macchina non ha più aderenza né potenza, quindi non ci si può difendere. Il titolo sembra molto difficile, ma non è ancora finita, quindi ci impegneremo al massimo per Jeddah e vedremo cosa riusciremo a fare".

