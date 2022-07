Néstor Girolami ha riaperto i giochi nella rincorsa al titolo del WTCR - FIA World Touring Car Cup con la seconda vittoria della stagione sotto il sole cocente dell'Italia.

WTCR Race of Italy, Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, 22-24 luglio 2022, Round 11 e 12 di 20

Classifica di Gara 1 (30 minuti + 1 giro)

1 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 31m21m.344s (151,9kph)

2 Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +0.248s

3 Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1.788s

4 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +2,099s

5 Attila Tassi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR, +6,706s

Giro più veloce: Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1m15.763s (153,3kph)

Classifica di Gara 2 (25 minuti + 1 giro)

1 Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 27m10.386s (151,9kph)

2 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1.409s

3 Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +1.783s

4 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +11,857s

5 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnuch Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +12,768s

Giro più veloce: Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m16.494s (151,9kph)

Classifica piloti

Goodyear #FollowTheLeader: Mikel Azcona, 200 punti

2 Néstor Girolami, 164 punti

3 Rob Huff, 148 punti

4 Gilles Magnus, 142 punti

5 Santiago Urrutia, 137 punti

Al volante della Honda Civic Type R TCR del team tedesco ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Girolami - che ha vinto Gara 1 a Pau, ha resistito all'intensa pressione del Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona.

Il trionfo dell'argentino in Gara 1, sommato al quinto posto ottenuto in Gara 2, lo porta al secondo posto in classifica a 36 punti dal pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse, seguito da Gilles Magnus.

Le cose sarebbero potute andate meglio per il giovane belga, che ha vinto Gara 2 con il Comtoyou Team Audi Sport e ha raggiunto Girolami vincendo per la seconda volta nel 2022. Nathanaël Berthon ha conquistato il secondo posto con l'Audi RS 3 LMS, mentre Azcona è salito sul terzo gradino del podio.

L'ungherese Norbert Michelisz ha continuato la sua serie di risultati positivi con il quarto posto in entrambe le gare, il suo 100° e 101° nel WTCR. Il suo connazionale Attila Tassi ha chiuso quinto in Gara 1 per il LIQUI MOLY Team Engstler.

Tom Coronel ha vinto per la prima volta nel WTCR Trophy in Gara 1, imitato da Rob Huff in Gara 2 per la decima volta con la Cupra Leon Competición di Zengő Motorsport. Gara 1 ha segnato la centesima partenza di Coronel nel WTCR e il sesto posto assoluto è stato il suo migliore della stagione.

Le cinque Lynk & Co 03 TCR di Thed Björk, Yann Ehrlacher, Ma Qing Hua, Yvan Muller e Santiago Urrutia non hanno preso il via, rientrando ai box alla fine del giro di formazione in entrambe le gare a causa dei problemi di sicurezza dei pneumatici di Cyan Racing.

Nel frattempo, Mikel Azcona è stato il re del weekend nel FIA ETCR con la Hyundai, di cornice all'evento di Vallelunga.

LE PAROLE DEI VINCITORI

GARA 1: Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

"È stata una gara difficile. Prima di tutto, congratulazioni a Mikel e Gilles, e a tutto il mio team. È stata una gara davvero dura. Sapevo fin dall'inizio che partire dalla pole qui non è un vantaggio, in quanto si ha meno aderenza sulla linea interna e mi aspettavo di pattinare. Sono riuscito a tenere il primato alla prima curva, che era fortunatamente a destra, quindi quella è stata la parte più importante della gara. Poi ho cercato di sopravvivere perché la gara era davvero intensa. Quando ho visto che alcune vetture avevano problemi mi sono detto: "Ok, devo stare ancora più attento". Poi è arrivata la safety car, ho raffreddato le gomme e il motore e tutto è andato bene. In un certo senso [la safety car è stata un sollievo]. Ma in un altro senso no, perché credo che Mikel avesse qualche problema di temperatura. Ho visto nello specchietto che stava spostando la linea. In quel momento ho pensato che forse poteva attaccare. Quando ha chiuso il gap ha avuto problemi di temperatura e quando è uscita la safety car ovviamente tutti hanno raffreddato i motori; è stato un sollievo ma anche una preoccupazione dato che poteva attaccarmi".

GARA 2: Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

"Anche se era più corta di quella precedente, mi è sembrata ancora più dura. Non so perché. Sicuramente il caldo e la stanchezza di Gara 1... Non so cosa mangi Mikel Azcona al mattino perché sta facendo un doppio programma [ETCR e WTCR]! Ma grande rispetto perché io sono morto e lui lo sarà ancora di più! Prima di tutto, grandi congratulazioni al mio compagno di squadra, Nath, ma anche a Mikel. Ancora una volta sul podio. È stata davvero dura. Avevamo tutti in mente la gomma anteriore sinistra. Forse non è un bel modo di vincere, sarebbe stato meglio farlo in modo normale, ma ne saremmo stati capaci. Avevamo una buona velocità. Ma va bene, è così, sono punti importanti. È la seconda volta che saliamo sul podio oggi, quindi è un weekend perfetto. Non avrei potuto immaginare di meglio. La gara è stata dura, anche se ho sempre avuto un grande distacco da Nath, ma comunque sentivo sempre piccole vibrazioni sulle gomme. Forse è solo nella mia testa, ma ci pensi sempre e questo rende tutto ancora più difficile. Ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto un bel po' di punti, siamo davvero contenti".

PROSSIMO APPUNTAMENTO

I round 13 e 14 del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022, la WTCR Race of Alsace GrandEst, si svolgeranno sul Circuit de l'Anneau du Rhin vicino alle città di Colmar e Mulhouse dal 5 al 7 agosto.

