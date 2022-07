Néstor Girolami ha conquistato tre podi in questa stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup con un inaspettato terzo posto in Gara 1 sulle strade di Vila Real lo scorso fine settimana.

Partendo dalla terza posizione in griglia, l'argentino di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha mantenuto un buon ritmo nella fase iniziale della gara, prima di fare il suo Joker Lap al quinto giro, scelta strategica del team che gli ha permesso di rientrare in azione senza perdere una posizione.



"Un podio è stato onestamente un risultato fantastico", ha detto Girolami, la cui Honda Civic Type R TCR aveva il massimo peso di compensazione. "Sembrava un po' irrealistico pensarci dopo le FP2, ma il nostro duro lavoro ha dato i suoi frutti e dobbiamo esserne orgogliosi. All'inizio di Gara 1 sono riuscito a creare un po' di distacco dalla vettura dietro di me e, sebbene abbia fatto il Joker Lap per prima, sono stato in grado di uscirle davanti quando ho fatto il mio. Per il resto della gara sono stato in modalità difensiva. Gara 2 è stata molto più difficile perché non avevo aria pulita e ho dovuto lottare ancora una volta per tenere dietro le auto. Alla fine, nonostante la perdita di una posizione, il nono posto mi è sembrato un buon risultato per il ritmo che avevamo".



Girolami ha completato il suo weekend di Vila Real con un nono posto in Gara 2, concludendo il WTCR Race of Portugal al quinto nella classifica piloti.

