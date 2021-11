Néstor Girolami arriva a Sochi per la WTCR VTB Race of Russia da fresco vincitore della gara endurance del TCR South America tenutasi a Buenos Aires lo scorso weekend.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha corso assieme a Raphael Reis su una Honda Civic Type R TCR.



L'esperienza accumulata nel WTCR – FIA World Touring Car Cup ha dato modo a lui e al collega di precedere la Honda di Juan Ángel Rosso per 6"8.



Guerrieri invece ha fatto coppia con José Manuel Sapag arrivando terzi, seguiti da Tom Coronel e Pepe Oriola, che ora sono in testa al campionato con 16 punti.



Coronel, Girolami e Guerrieri ora voleranno in Russia per la gara del 26-28 novembre.



Foto:TCR South America

