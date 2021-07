Jessica Bäckman sta andando nella "giusta direzione" durante la sua prima stagione nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

La 23enne alla WTCR Race of Spain lo scorso fine settimana non ha preso punti, ma resta ottimista per il futuro al volante della sua Hyundai Elantra N TCR



"È stato un fine settimana difficile per me, ma stiamo andando nella giusta direzione - ha detto la ragazza della Target Competition, alla prima apparizione al MotorLand Aragón insieme a suo fratello e compagno di squadra Andreas - Stiamo ancora lottando un po', ma speriamo di trovare una soluzione per la prossima gara, quindi vediamo cosa succede".

