I piloti alsaziani Yann Ehrlacher e Yvan Muller, che vantano complessivamente sei titoli FIA World Touring Car, si sono uniti ai funzionari locali e agli organizzatori dell'evento per dare il via ai preparativi per l'inaugurazione della WTCR Race of Alsace GrandEst, in programma all'Anneau du Rhin il 6 e 7 agosto.

Il venticinquenne Ehrlacher e il suo leggendario zio Muller, 52 anni, gareggiano nel WTCR - FIA World Touring Car Cup per Cyan Racing Lynk & Co. La serie promossa da Discovery Sports Events, con sede a Parigi, visiterà per la prima volta l'Alsazia quest'estate con due gare trasmesse in diretta in oltre 185 Paesi e disputate dai marchi automobilistici Audi, Cupra, Honda, Hyundai e Lynk & Co attraverso i loro reparti corse clienti.



Ehrlacher, la cui madre Cathy, sorella di Yvan Muller, è stata a sua volta una pilota di successo, è figlio dell'ex calciatore professionista Yves. Ha vinto il titolo WTCR nelle ultime stagioni e inizierà le gare di casa della serie come Campione in carica.



"Con Yvan siamo davvero orgogliosi di rappresentare l'Alsazia e avere una gara qui è assolutamente incredibile", ha detto Ehrlacher. "È un bene anche per i fan, perché questa regione è sempre stata fan delle corse. In passato abbiamo avuto il Campionato del Mondo Rally con Sébastien Loeb, ma i tifosi aspettavano un ritorno ad alto livello e ora ce l'hanno. Sarà un grande evento e anche il circuito è molto bello. C'è un lungo rettilineo, curve ad alta e bassa velocità e una chicane veloce. Sarà piuttosto intenso mettere insieme un buon giro, ma sarà una gara davvero bella e combattuta, che piacerà ai tifosi".



Ehrlacher ha effettuato un test all'Anneau du Rhin all'inizio di quest'anno e ha commentato la "strana" sensazione provata. "È stato davvero strano svegliarsi a casa mia e andare a trovare le persone con cui lavoro lontano da casa, ma a soli 20 minuti di distanza. Non sono abituato a vedere la mia squadra a 20 minuti da dove andavo a scuola. Il lunedì mattina di cinque anni fa o qualcosa del genere mi svegliavo alla stessa ora per andare in classe ma oggi faccio uguale per essere in pista da pilota professionista".



Muller, che detiene il record del maggior numero di vittorie e di titoli del FIA World Touring Car Championship, ha dichiarato: "Siamo molto contenti di avere l'opportunità di correre almeno una volta nella nostra carriera davanti a molte persone della nostra regione. Probabilmente questo creerà un po' di pressione in più perché avremo tanto pubblico, quindi non sarà un weekend facile, ma cercheremo di gestirlo. Ho partecipato all'evento WRC in Alsazia, ma non è paragonabile perché il WRC non è la mia categoria, ero lì quasi come turista; qui sono un pilota WTCR e nel World Touring Cars è dove ho vinto i miei titoli, quindi sarà diverso dall'esperienza WRC. La pista è piuttosto interessante, ma è insidiosa e si possono commettere errori".



Jean-Baptiste Ley, direttore del WTCR per il promotore Discovery Sports Events, ha dichiarato: "Il lancio di oggi è un altro passo importante per portare il WTCR nella regione francese del GrandEst, un polo produttivo automobilistico molto importante ma con una lunga storia nel settore del motorsport e dell'automotive. Con Yann e Yvan sulla griglia di partenza, possiamo essere certi di ricevere un grande sostegno da parte del pubblico e i fan che verranno all'Anneau du Rhin e che guarderanno in TV in tutto il mondo avranno l'opportunità di assistere a una grande azione".



Durante la presentazione, alla quale hanno partecipato anche i direttori dell'Anneau du Rhin Caroline Bugatti e François Rinaldi, Joshua Reibel, direttore generale del circuito, ha presentato il calendario provvisorio dell'evento e ha illustrato i dettagli di diverse attività che si svolgeranno sul circuito e a Mulhouse il 5 agosto. Tra queste, un'esposizione di auto del WTCR e una sessione di autografi in città, mentre i fan presenti all'evento potranno assistere a una dimostrazione di auto storiche Bugatti e della Bugatti Veyron da 1001 cavalli. Tra le altre attrazioni figurano un'auto storica di Formula Uno che percorre il circuito, una dimostrazione militare e molte altre attività.



Le sessioni di pista provvisorie del WTCR alla WTCR Race of Alsace GrandEst sono le seguenti:



Sabato 6 agosto

09h30-10h15: Prove libere 1

12.30-13.00: Prove libere 2

15h00-15h20: Qualifiche Q1

15h25-15h35: Qualifiche Q2

15h45-16h00: Qualifiche Q3



Domenica 7 agosto

12h15: Gara 1 (30 minuti+1 giro)

16h15: Gara 2 (25 minuti+1 giro)



La pista



Anneau du Rhin è sorto nel 1996, tracciato di 3,621 km ispirato al Circuito Paul Ricard. Il rettilineo principale è lungo 1050 metri, mentre la sua pittoresca posizione forestale offre uno scenario spettacolare. Situato in posizione equidistante tra le città di Colmar e Mulhouse, l'impianto beneficia di un'eccellente infrastruttura di trasporto e di un'ampia offerta di alloggi. La regione del GrandEst non ospita solo Anneau du Rhin, ma anche il marchio di auto sportive Bugatti e uno stabilimento di produzione PSA. I 35.000 posti di lavoro offerti nell'area locale sono tutti nell'industria automobilistica. Caroline Bugatti, nipote di Ettore Bugatti, è nel consiglio di Anneau du Rhin. Il 9 volte Campione WRC, Sébastien Loeb, e i plurivincitore del Mondiale Turismo, Yann Ehrlacher ed Yvan Muller, sono tutti nati in Alsazia.

Ad

WTCR Chi ha passato i 1000 punti nel WTCR? IERI A 04:30

WTCR Michelisz: “Nel complesso, in casa posso avere un vantaggio” 01/06/2022 A 13:36