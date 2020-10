Dopo la tripletta segnata da Gergo Baldi all'Hungaroring lo scorso weekend, Dávid Nagy, Bence Bánki e Florian Hasse si sono imposti ieri, col leader che ora ha solo 13 punti di vantaggio sui rivali, mentre Guerrieri - pilota del WTCR – FIA World Touring Car Cup presente come wildcard - è incappato in una serata storta per problemi tecnici.



Gara 1: Nagy riduce il distacco

Ordinaria amministrazione per Gergo Baldi (M1RA Esports / Hyundai), in pole davanti a Florian Hasse (EURONICS Gaming / Honda) e Dávid Nagy (M1RA Esports / Audi) mentre tanti piloti hanno incontrato problemi tecnici con il sistema di cronometraggio. Uno di questi è stato appunto Guerrieri, che non ha completato nemmeno un giro valido con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Baldi è partito tenendo il primato, Nagy ha passato Hasse che partiva dal lato sporco della pista, poi quest'ultimo è incappato nella lotta con la Lynk & Co 03 TCR di Bánki (Red Bull Racing Esports), Kirill Antonov (LADA Sport ROSNEFT eRacing Team) ed Adam Pinczes (Triple A Esports / CUPRA), dando modo a Baldi e Nagy di scappare via a 2".



Norbert Leitner (HM Engineering / Hyundai) è andato a sbattere alla curva 2, mentre Guerrieri ha iniziato la sua rimonta dal fondo. A metà gara, Bánki ha tenuto il terzo posto, mentre Nagy si è avvicinato pian piano a Baldi.



Dopo un primo tentativo andato a vuoto, Nagy è riuscito ad attaccare il rivale alla curva 1 all'inizio dell'ultimo giro; i due hanno proseguito appaiati per più di mezza pista, scambiandosi le posizioni più volte, poi Nagy ha effettuato la mossa decisiva alla curva 10 aggiudicandosi il successo davanti a Baldi, Bánki, Antonov e Pinczes.



Guerrieri ha rimontato dal 26° posto al 17°, con il suo compagno di squadra Néstor Girolami 24° dopo una escursione fuori pista.



Gara 2: Bánki vince in casa

Bánki ha sfruttato la conoscenza del tracciato di casa per salire in pole battendo Baldi e Tim Jarschel (EURONICS Gaming / CUPRA). Guerrieri ha avuto altri problemi tecnici e quindi si è trovato in fondo alla griglia.



Bánki ha tenuto il primato seguito da Jarschel e Baldi, attaccato però da Nagy alla curva 3 nel corso del sesto giro andando largo e perdendo poi le posizioni anche a vantaggio di Hasse e Zoltán Csuti (M1RA Esports / Audi).



Nella lotta per il primato, Jarschel è stato paziente fino all'ultimo giro, ma qui ha preso la ghiaia alla curva 9 andando largo e lasciando così a Bánki la vittoria. Terzo Baldi, seguito da Hasse, Nagy e Gianmarco Fiduci (Absolute Motorsport / Lynk & Co).



Guerrieri si è piazzato 15° con sorpasso finale su Nikodem Wisniewski (Williams Esports / Audi). Girolami è 17°.



Gara 3: clamorosa vittoria di Hasse

Altri guai tecnici per Guerrieri mentre Nagy ha segnato la pole davanti a Bánki, Hasse, Baldi e Martin Barna (Triple A Esports / Audi).



Bánki ha dovuto difendere il secondo posto da Hasse al via, quando Barna ha superato Baldi, poi al giro 4 Bánki ha attaccato Nagy finendo col procedere in tre, visto che Hasse si è unito a loro.



Hasse ha beffato Bánki alla curva 8 infilandolo all'interno, con Barna in agguato, mentre Baldi si è visto incalzato da Pinczes.



La gara si è decisa all'ultimo giro con Hasse che alla curva 2 ha passato Nagy, che nonostante una breve risposta alla variante successiva è finito largo e quindi secondo davanti a Bánki, Barna e Gergo Baldi.



Girolami è 14° e per la prima volta a punti, Guerrieri si è ritirato al terzo giro. Nikodem Wisniewski fuori assieme all'argentino, con l'ottimo Rasmus Salo (Absolute Motorsport / Hyundai) 10° al debutto nella serie.



Baldi ad Aragón da leader

Baldi si presenterà al MotorLand Aragón domenica prossima (ore 19;00) con 13 punti di margine su Nagy e 19 su Bánki. Hasse è quarto a -44 dalla vetta, poi abbiamo Jarschel, Pinczes, Moritz Löhner (Williams Esports / Alfa Romeo) - che ha saltato lo Slovakia Ring e tornerà in Spagna - Antonov, Csuti e Fiduci in Top10.



Le repliche di Esports WTCR allo Slovakia Ring



Inglese:https://www.youtube.com/watch?v=9LxqH0y3PWU



Tedesco:https://www.youtube.com/watch?v=-Mb2C2q_siU