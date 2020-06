Gli oggetti del WTCR per #RaceAgainstCovid raggiungono €944.392

-

I piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup - Norbert Michelisz (tramite il BRC Racing Team), Tiago Monteiro, Yvan Muller e Gabriele Tarquini - hanno dotato dei loro oggetti che hanno raggiunto la cifra di €944.392 per l'asta di beneficenza online.

FIA e RM Sotheby avevano lanciato #RaceAgainstCovid per raccogliere fondi per International Federation of Red Cross e Red Crescent Societies nella lotta al COVID-19.



Lunedì si è chiuso il tutto e il totale ha raggiunto €1.000.000 già donato dalla FIA Foundation.



Il Presidente FIA, Jean Todt, ha detto: “Quasi 2 milioni di euro sono stati raggiunti per #RaceAgainstCovid organizzata da FIA e RM Sothebys nella lotta al COVID-19: è un grande traguardo e ringrazio tutti i donatori per il loro generoso contributo. Oltre a questa donazione, la collaborazione tra FIA e IFRC include anche prevenzioni per la ripartenza del motorsport, rinforzando le posizioni di FIA Member Clubs, Croce Rossa e Red Crescent National Societies".



“In questi momenti di difficoltà, salute, mobilità e sport debbono camminare assieme. Uniamo le forze per combattere la pandemia di COVID-19 con i nostri FIA Sport e Mobility Club in modo da giocare un ruolo importante in uno sforzo collettivo".

