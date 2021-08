L'Ungheria è la prossima tappa del WTCR - FIA World Touring Car Cup il 20-22 agosto e 8 piloti magiari hanno corso fino ad ora nella serie.

Vediamo chi sono:



Bence Boldizs: Strappato al rallycross dopo essere stato individuato dalla Zengő Motorsport, aveva già fatto bene nella serie monomarca del suo paese con la sua Suzuki Swift. Ha centrato una pole a griglia inversa per la WTCR Race of Hungary nel 2020.



Gábor Kismarty-Lechner: pilota di grande esperienza, è entrato nella griglia del WTCR la scorsa stagione dopo aver trascorso più di 20 anni a correre con successo nel suo paese. All'epoca, l'allora 43enne ha detto: "Non è mai troppo tardi se hai un grande sogno".



Norbert Michelisz: nato sui simulatori, è una delle più grandi stelle sportive ungheresi ed è diventato Campione 2019. Ha vinto gare e titoli nel FIA World Touring Car Championship e detiene il record per il maggior numero di pole position WTCR con otto partenze al palo.



Dániel Nagy: ha corso come wildcard alla WTCR Race of Hungary nel 2018, arrivando a 0"562 dal vincitore di Gara 2, Rob Huff. Da allora ha avuto successo nel TCR Europe e ora guida per CUPRA X Zengő Motorsport nel PURE ETCR, la serie di auto turismo elettrica del promotore Eurosport Events.



Norbert Nagy: protagonista del FIA European Touring Car Cup nel 2017, è passato al WTCR con Zengő Motorsport per la stagione 2018. A podio in Gara 2 allo Slovakia Ring - a sandwich tra Gabriele Tarquini e Yvan Muller - è stato il suo risultato migliore.



Zsolt Szabó: Come Nagy, è passato al WTCR nel 2018 e con un'esperienza limitata è giunto in Top10 nella WTCR Race of Hungary, arrivando settimo in Q2 nella WTCR Race of China-Ningbo.



Attila Tassi: il più giovane poleman del WTCR e il secondo più giovane vincitore, corre con il supporto di Honda Racing dal 2019 e sta disputando la sua seconda stagione con la ALL-INKL.DE Münnich Motorsport. Ha fatto il suo debutto alla WTCR Race of Hungary nel 2018 come wildcard.



Támas Tenke: Un prolifico simracer, Tenke ha corso la WTCR Race of Hungary nel 2019 come wildcard e ha finito tutte e tre le gare con la CUPRA della Zengő Motorsport, nonostante abbia fatto il suo debutto in circuito solo nel TCR Middle East nel gennaio di quell'anno.

