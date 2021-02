Il gommista è stato infatti nominato fornitore ufficiale anche del Nürburgring, specialmente della Nürburgring Driving Academy, Ring°kartbahn e per tutto quello che succede nella zona adiacente.



Michael Dürbaum, responsabile vendite e sviluppo del Nürburgring: "Goodyear è il primo esempio di partnership in essere. Soprattutto in questi tempi, è importante poter contare l'uno sull'altro. Ecco perché siamo lieti che il nostro partner ufficiale di pneumatici rafforzi ulteriormente il suo impegno".



André Weisz, amministratore delegato di Goodyear Germania: "Siamo molto lieti di intensificare ulteriormente la nostra collaborazione di successo di lunga data con il Nürburgring. La maggiore visibilità del marchio Goodyear sul prestigioso circuito sottolinea anche la lunga eredità motoristica del marchio Goodyear e il suo ritorno nelle corse tedesche".



Il WTCR – FIA World Touring Car Cup utilizza le Goodyear Eagle F1 SuperSport dal 2020 e andrà sul Nürburgring Nordschleife per correre sui 25,378km il weekend del 3-5 giugno come primo round dell'anno.