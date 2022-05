Néstor Girolami ha il sogno nel cassetto di diventare Campione del WTCR − FIA World Touring Car Cup.

Dopo il successo ottenuto nel weekend della WTCR Clean Fuels for All Race of France partendo dalla Pole Position di Gara 1 con la sua Honda Civic Type R TCR, le speranze si sono ravvivate grazie ai punti presi in Gara 2 con il settimo posto.



Ora il Goodyear #FollowTheLeader si presenterà ancor più carico al via della WTCR Race of Germany, in programma al Nürburgring Nordschleife il 26-28 maggio.



“È stato davvero bello iniziare la stagione in questo modo e ottenere un 1-2 a Pau per la prima gara della stagione. Sapevamo che la chiave della gara era la partenza e l’abbiamo fatta bene. È stato molto simile anche per Esteban. Abbiamo tenuto la prima piazza e in qualche modo abbiamo controllato un po’, il degrado delle gomme era alto e non volevo usare i cordoli perché sapevo che per le gomme non è il massimo. A metà gara stavo cercando di sopravvivere e sono stato anche informato che un’Audi aveva una foratura sulla parte anteriore sinistra, quindi sono stato ancora più cauto su questo. Direi che è difficile andare in macchina piano su un circuito stradale perché sei preparato ad andare al 100%, e quando inizi a cambiare riferimento può essere ancora più difficile, quindi devi essere ancora più concentrato su questo. È difficile rallentare. Ecco perché ho provato a spingere ogni giro e ho cercato di fare in fretta, perché se rallenti troppo perdi la concentrazione e poi arriva l’errore. Ho cercato di mantenere l’80-90 per cento del ritmo ed è così che ho finito la gara”, ha detto il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

