L'arco blu del Goodyear #FollowTheLeader è apparso per la prima volta in griglia alla WTCR Race of Germany.

La struttura viene posizionata nella casella di partenza occupata da chi in quel momento è primo in classifica piloti, e così sarà per tutte le 16 gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup.



Inoltre nel cielo tedesco ha volato anche il celebre dirigibile Goodyear, che ormai da 100 anni è il simbolo del gommista americano.



Lo Zeppelin NT in struttura semirigida misura 75m in lunghezza, 19,5m di larghezza e 17,4m in altezza.



Goodyear è il fornitore ufficiale di gomme del WTCR.

