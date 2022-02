Goodyear è stato scelto come fornitore ufficiale di pneumatici dell'ERA Championship, la nuovissima serie di corse elettriche per monoposto che farà parte del programma della WTCR Race of Hungary a giugno.

L'azienda americana darà gomme a tutti i piloti e a tutte le auto della serie elettrica che promette di lanciare un percorso di carriera per giovani promesse della guida e dell'ingegneria.



I piloti ERA saranno in pista all'Hungaroring dall'11 al 12 giugno per la sessione di prove libere, due sessioni di qualifica e due gare sprint. Anche il FIA ETCR - eTouring Car World Cup, supportata da Goodyear, farà parte del programma dell'Hungaroring.



Prima dell'apparizione della WTCR Race of Hungary, è previsto un evento dimostrativo del campionato ERA durante il weekend della WTCR Race of France a Pau il 7-8 maggio.

