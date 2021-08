Due delle serie di auto turismo più entusiasmanti del mondo si divideranno il palcoscenico dal 20 al 22 agosto per un secondo evento congiunto con tutte le auto che corrono con pneumatici Goodyear.

Oltre a ospitare il quarto weekend stagionale del WTCR - FIA World Touring Car Cup, l'Hungaroring ospiterà il quarto evento del PURE ETCR.



Le due serie di Eurosport Events hanno unito le forze al MotorLand Aragón il mese scorso, ma il PURE ETCR, campionato completamente elettrico, ha utilizzato la versione più corta del tracciato spagnolo. Questa volta, entrambe le serie correranno sul layout completo di 4,381 chilometri.



Sebastian Trinks, Event Leader di Goodyear per PURE ETCR e WTCR, ha dichiarato: "Essendo il tracciato più lungo nella breve storia del PURE ETCR, i piloti avranno molto da imparare. Molti non sono stati all'Hungaroring prima, e la sua combinazione di curve a bassa, media e alta velocità crea una sfida interessante. La superficie è costante per tutto il giro e abbastanza liscia, il che la rende più facile per le gomme rispetto ad altre piste. Mantenersi entro i limiti della pista sarà la chiave, perché la pista ha ampie vie di fuga a differenza del circuito stradale di Copenaghen che abbiamo visitato all'inizio di questo mese.



"Poiché è la prima volta che PURE ETCR e WTCR corrono sullo stesso circuito, sarà affascinante confrontare i tempi sul giro e le prestazioni fianco a fianco. Mentre i due tipi di auto sembrano simili, sono meccanicamente molto diversi e, di conseguenza, trattano le gomme in modo diverso. Il PURE ETCR, il peso sull'asse posteriore significa che il pneumatico posteriore-sinistro è il più importante su questa pista, mentre è il pneumatico anteriore-sinistro è il più sollecitato per i piloti WTCR".



Trinks ha aggiunto: "Entrambe le serie stanno vivendo stagioni di successo nel 2021 e siamo lieti di collaborare con il promotore Eurosport Events per contribuire alla crescita e allo sviluppo di ciascuna. Da quando Goodyear è diventato il partner ufficiale per i pneumatici del WTCR nel 2020, la qualità delle corse è diventata ancora migliore. Le squadre sono più a loro agio con i pneumatici quest'anno e noi sappiamo come lavorare con loro per contribuire ad estrarre il massimo delle prestazioni possibili. Il processo di sviluppo del PURE ETCR è ancora in corso, ma l'accoglienza è stata molto positiva finora e Goodyear è entusiasta di sostenere i loro sforzi per rendere il motorsport più sostenibile".



Nel frattempo, sarà un fine settimana impegnativo per Mikel Azcona, Jordi Gené e Jean-Karl Vernay, con il trio in azione sia nel PURE ETCR che nel WTCR.

WTCR WTCR Prove Libere 1: Girolami precede Urrutia 9 MINUTI FA

WTCR Ungheresi a caccia del successo casalingo 19 MINUTI FA