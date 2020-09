Tutti i team useranno questa singola specifica di pneumatici slick per l'asciutto, mentre ne avranno uno a disposizione in caso di pioggia.



La decisione di ricorrere ad una sola mescola per Goodyear e il promoter del WTCR, Eurosport Events, era molto importante, anche perché si corrono gare sprint senza cambi gomme nel mezzo.



Sebastian Trinks, Sales Account Manager di Goodyear per il WTCR e il PURE ETCR (altra serie promossa da Eurosport Events) spiega le ragioni dietro questa decisione.



“E' importante tenere i costi abbordabili per tutti, per cui Goodyear si è impegnata tanto per creare una mescola di gomma che possa adattarsi con varie auto in altrettante condizioni di gara. In più avremo un solo tipo di gomma da pioggia, importantissima anch'essa nel contenimento delle spese".



“Creare un tipo di pneumatico versatile non è stato semplice e bisognava tenere conto delle varie gare della serie. Non ci saranno piste cittadine in calendario nel 2020, dove però ci aspettiamo di tornare in futuro. Marrakesh, Vila Real e Macau sono completamente differenti rispetto a Zolder o Aragón, per non parlare del Nürburgring, che è una sfida ancor più diversa".



“Nel WTCR abbiamo inoltre varie vetture di marchi diversi, come Hyundai, Honda, CUPRA, Lynk & Co, Audi, Renault** ed Alfa Romeo, per cui dovevamo produrre qualcosa che consentisse a tutti di massimizzare le rispettive prestazioni".



A Zolder ogni squadra avrà 16 gomme nuove, 12 invece al Nürburgring, mentre torneranno 16 per gli altri eventi dell'anno che conterranno 3 gare ciascuno. Dal Nürburgring in avanti si potranno comunque conservare delle gomme dal round precedente.



Oltre a fornitore ufficiale, Goodyear è orgogliosa di diventare Official Series Partner del WTCR, sottolineando l'importanza che dà l'azienda al rientro nelle corse internazionali.



Da quest'anno, Goodyear è fornitore esclusivo anche del PURE ETCR e del British Touring Car Championship, cioè nelle tre più importanti serie turismo del mondo.



La versione stradale delle Goodyear Eagle F1 SuperSport sono state presentate recentemente e si adatteranno al meglio sulle auto di serie del WTCR, sottolineando il valore degli pneumatici ultra-high performance (UHP) e ultra-ultra-high performance (UUHP) sul mercato.