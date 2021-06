Goodyear è pronta a dare il via al suo secondo anno come fornitore esclusivo di pneumatici per il WTCR - FIA World Touring Car Cup sul circuito più difficile del mondo, il Nürburgring Nordschleife.

La partnership con il WTCR è iniziata la scorsa stagione fornendo ad ogni team e pilota una specifica per l'asciutto e una per il bagnato del pneumatico Goodyear Eagle F1 SuperSport, progettato appositamente per le auto TCR di Audi, CUPRA, Honda, Hyundai e Lynk & Co.



Sebastian Trinks, Event Leader di Goodyear per WTCR e PURE ETCR (la serie turismo elettrica del promoter Eurosport Events), si aspetta un'altra entusiasmante stagione.



"Con due nuovi modelli di Audi e Hyundai che si uniscono alle macchine di Lynk & Co, CUPRA e Honda, ci aspettiamo che il WTCR sia più competitivo che mai", ha detto. "Ci sono anche alcuni piloti molto esperti che si uniscono alla griglia, compresi sei vincitori di un titolo mondiale FIA. Questo significa che la lotta dovrebbe essere ancora più serrata di quanto non lo fosse l'anno scorso".



Con una sola mescola di pneumatici slick per tutta la stagione, Goodyear ha avuto il compito di sviluppare una specifica altamente versatile che eccelle in un'ampia gamma di condizioni atmosferiche e su circuiti molto diversi.



"Abbiamo concordato con le squadre e con Eurosport Events di mantenere la stessa specifica di pneumatici dell'anno scorso", ha detto Trinks. "Questo aiuterà le squadre a risparmiare sui costi perché possono usare i loro dati dell'anno scorso acquisiti nei test, senza bisogno di incamerarne altri. Abbiamo ricevuto un feedback molto positivo dai team e dai piloti sulle prestazioni delle gomme 2020, quindi siamo fiduciosi di avere il prodotto giusto per un'altra stagione impegnativa e competitiva."



Le condizioni meteorologiche imprevedibili al Nürburgring saranno la sfida principale di questa settimana, secondo Trinks.



"Il meteo al Nürburgring può cambiare molto rapidamente nel corso di un singolo giro, quindi si può iniziare la gara in condizioni di asciutto e finire sotto la pioggia dall'altra parte della pista. Le previsioni sembrano asciutte con temperature ambientali intorno ai 20-22 gradi, quindi abbastanza stabili questa volta, ma è sempre imprevedibile. Questa sarà la sfida più grande per le squadre nel fine settimana".



Goodyear fornisce anche tutte le auto con specifiche TCR che partecipano alla ADAC TOTAL 24h-Rennen, il cui inizio è previsto per sabato alle 15;30.



LE REGOLE SUI PNEUMATICI GOODYEAR PER IL WTCR

Tutti i piloti WTCR utilizzano Goodyear Eagle F1 SuperSport a specifica unica. Per la WTCR Race of Germany, ogni pilota ha a disposizione 16 nuove slick da asciutto e 16 nuove da bagnato. Dal secondo evento in poi, ogni pilota riceve un'assegnazione di 12 nuove slick, riprendendo un set di gomme slick precedentemente assegnato. Quelle nuove da bagnato sono 16 per tutti gli eventi. Un sistema di codici a barre viene utilizzato per garantire il rispetto del regolamento sportivo in termini di utilizzo delle coperture.

