Alan Gow non ha dubbi sui vantaggi che porterà la presenza del WTCR - FIA World Touring Car Cup nel FIA World Endurance Championship in Bahrain.

La prima edizione della WTCR Race of Bahrain è stata aggiunta al calendario della 8 Ore del Bahrain WEC con il pieno sostegno della Federazione automobilistica locale e organizzata in collaborazione con il promotore del WEC Le Mans Endurance Management.



Utilizzando l'intero Bahrain International Circuit, con 15 curve e 5,412 chilometri di tracciato da Gran Premio, la prima gara si svolgerà venerdì 11 novembre, mentre la seconda gara sarà nella mattinata di sabato 12 novembre, prima che la finale della stagione WEC della 8 Ore del Bahrain prenda il via nel corso della giornata.



Alan Gow, Presidente della Commissione Turismo della FIA, ha dichiarato: “Avere due sedi di livello mondiale come il Bahrain International Circuit e il Jeddah Corniche Circuit che si uniscono al calendario del WTCR – FIA World Touring Car Cup è positivo per la serie. È anche bello avere finalmente un evento congiunto con il FIA World Endurance Championship. Nonostante le ovvie differenze in termini di auto e di durata delle gare, le auto turismo e le sportscar appartengono alla stessa famiglia di gare ad abitacolo chiuso. Ci sono sempre stati incroci tra le due discipline e i piloti tendono a passare da una all’altra. Questo sarà anche qualcosa di speciale per i fan e i media e dovrebbe offrire a entrambi i promotori l’opportunità di fare alcune interessanti attività promozionali.”



Foto:DPPI.net

