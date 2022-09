S.A.R. il Principe Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal, Presidente della Federazione Automobilistica e Motociclistica Saudita e Presidente della Saudi Motorsport Company, è entusiasta per l'evento decisivo della stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Sua Altezza Reale ha parlato dopo la conferma che Jeddah ospiterà il WTCR in Arabia Saudita dal 25 al 27 novembre.



“Siamo entusiasti di ospitare il FIA World Touring Car Cup per la prima volta nel corso di quest’anno e siamo immensamente grati alla FIA e a Discovery Sports Events per aver contribuito alla realizzazione di questo evento. L’arrivo in Arabia Saudita di un’altra serie di gare di livello mondiale conferma la portata della trasformazione del Regno in un centro per gli sport motoristici nella regione e accelera ulteriormente il ritmo dei progressi che stiamo vedendo grazie all’ospitalità di eventi così importanti. Solo quest’anno abbiamo avuto il Rally Dakar, la Formula E e gli eventi di Extreme E. Inoltre, a marzo abbiamo ospitato per la seconda volta la Formula 1 sul Jeddah Corniche Circuit. Ora attendiamo con grande entusiasmo di continuare questa serie di successi organizzando la finale di stagione della FIA World Touring Car Cup sul nostro nuovo circuito”.



La WTCR Race of Saudi Arabia si svolgerà due settimane dopo la WTCR Race of Bahrain. L'evento prevede due gare in notturna su un tracciato alternativo di 3,450 chilometri, recentemente omologato e selezionato per il suo design su misura per le gare ruota a ruota del FIA World Touring Car.



