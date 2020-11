Dopo aver conquistato con Gilles Magnus il WTCR Rookie Driver nella WTCR Race of Spain*, la squadra belga ha vinto con Mehdi Bennani (nella foto) il titolo del TCR Europe a Jarama.



Inoltre i punti presi dal marocchino, armato di Audi RS 3 LMS, così come i suoi colleghi Nicolas Baert e Sami Taoufik, hanno regalato il trofeo per le squadre alla Comtoyou.



Alla WTCR Race of Aragón del 13-15 novembre, oltre a Magnus, occhio a Nathanaël Berthon e Tom Coronel.



*Soggetto a conferma FIA