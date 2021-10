Tiago Monteiro ha voluto ringraziare i meccanici ALL-INKL.DE Münnich Motorsport dopo che hanno portato il portoghese sulla griglia di partenza di Gara 2 al WTCR Race of France con soli 30 secondi rimanenti.

Dal 10° posto in griglia in Gara 1, Monteiro ha avuto un via eccellente ed era in lotta per l'ottavo quando un contatto alla curva 3 ha mandato la sua Honda Civic Type R TCR contro le barriere a bordo pista ad alta velocità.



Il veterano è rimasto illeso, ma la sospensione posteriore destra rotta nell'impatto ha portato al ritiro, con le speranze di partire in Gara 2 che dipendevano dai suoi meccanici, all'opera durante il tempo di riparazione assegnato per riparare il danno.



Fortunatamente ci sono riusciti con 30 secondi di anticipo sulla fine, il che ha permesso a Monteiro di occupare l'11° posto sulla griglia di partenza di Gara 2 a Pau-Arnos e chiudere 12° dopo un ulteriore contatto che lo ha fatto retrocedere.



"È stato un fine settimana interessante e le gare, come previsto, sono state difficili", ha detto Monteiro, un due volte vincitore della gara nel WTCR - FIA World Touring Car Cup. "Purtroppo, ho preso un colpo nella prima gara che mi ha messo a muro. Ho pensato che fosse finita dopo questo, ma la squadra e i meccanici hanno fatto un lavoro fantastico per riparare la macchina in pochissimo tempo per farmi tornare in azione. Voglio dire un grande grazie a loro per questo".



"La seconda gara è andata bene; ho avuto una buona partenza ed ero nella top 10 prima di essere spinto fuori da un altro concorrente, ma qui non ci sono sorpassi facili - è solo fastidioso che mi sia costato tre posizioni. Nel complesso, è stato un peccato, ma la macchina andava bene e siamo stati in grado di prendere qualche punto".



Domink Greiner, team manager di Monteiro, ha aggiunto: "La squadra ha fatto un lavoro fantastico per riparare la macchina di Tiago in così poco tempo prima di Gara 2. E' stato incredibile essere in griglia pronti a partire, quindi il fatto che sia stato in grado di finire 12° nonostante il contatto è stata una piccola ricompensa".

WTCR Ehrlacher e una volata ai punti vinta per 0″073 4 ORE FA

WTCR Vervisch: “Vittoria difficile e inaspettata” UN GIORNO FA