Gilles Magnus e Santiago Urrutia, che hanno ottenuto le vittorie alla WTCR Race of Hungary in agosto, hanno sofferto qualifiche travagliate alla WTCR Race of Czech Republic ieri.

Solo 15° il ragazzo della Cyan Performance Lynk & Co, peggio è andata al belga del Comtoyou Team Audi Sport, la cui RS 3 LMS ha avuto un problema tecnico.



"Le qualifiche sono state una grande delusione", ha detto Magnus. "Il ritmo era abbastanza buono per essere nella top 10 e fare bene, che in questa serie deve sempre essere l'obiettivo. Sarebbe stato possibile, ma abbiamo avuto un problema elettronico e il gioco è finito. Non voglio essere negativo e non sto dicendo che [il titolo] è andato perché non bisogna mai arrendersi. Ma ci siamo complicati la vita di sicuro e così è. Ora dobbiamo essere concentrati sulle gare di domenica e cercare di prendere qualche punto. Partire dal fondo della griglia potrebbe anche essere divertente, quindi concentriamoci sul lato positivo".



Urrutia ha aggiunto: "È stata una qualifica davvero brutta per me, penso la mia peggiore nel WTCR. Non so davvero cosa sia successo, abbiamo avuto la velocità nelle prove, abbiamo fatto alcune modifiche alla vettura per le qualifiche, ma siamo quindicesimi ed è davvero pesismo. Ma queste sono le corse, avrai giorni buoni e altri no, ma ora abbiamo bisogno di concentrarci sulle gare e vedere se possiamo massimizzare la sfortuna dalle qualifiche e portare a casa alcuni punti".

