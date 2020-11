Il portacolori della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse si era assicurato la DHL Pole Position per Gara 1 al MotorLand Aragón, ma è partito male con la sua Hyundai i30 N TCR finendo sesto.



In Gara 2 è scattato dal fondo dopo aver cambiato il motore tagliando il traguardo 15°, mentre nel terzo round ha stallato al via scivolando 16°.



“In Qualifica siamo stati competitivi, ma non in gara - dice Michelisz - In Gara 1 sono partito malissimo e ho perso subito due posizioni andando poi a soffrire per il resto della corsa. Ero fiducioso almeno per Gara 3, ma in griglia ho stallato. Ho cercato di essere consistente per tutto il weekend e non mi pare di aver fatto nulla di diverso per riuscirci. E' un peccato perché potevamo fare di più, ma fra due settimane abbiamo l'occasione di tornare qui e rifarci".