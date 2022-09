La Romeo Ferraris, squadra che ha dato modo a Jean-Karl Vernay di vincere il WTCR Trophy nel 2020, ha organizzato un grande vento in occasione della FIA ETCR Race IT e WTCR Race of Italy all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi.

In occasione della gara di casa che si è svolta dal 22 al 24 luglio, il già ricco programma di gare è stato impreziosito e reso ancora più intenso grazie a numerose iniziative collaterali che hanno visto l'azienda di Opera al centro della scena, regalando una vera e propria panoramica sulle attività in cui la vedono impegnata.



L'autodromo "Piero Taruffi" è stato teatro della terza Romeo Ferraris Experience, la seconda in pista e la prima a supporto di un evento agonistico, il "Vallelunga World Weekend". Clienti, ma anche giornalisti accreditati, ospiti e appassionati nel paddock hanno potuto vivere l'emozione di guidare in circuito la Caterham 485 CSR e la Toyota Yaris GR: per il mitico marchio inglese la Romeo Ferraris è importatore ufficiale e concessionario per l'Italia, mentre per la hot hatch giapponese ha realizzato un kit di elaborazione dedicato, che ne esalta ulteriormente le prestazioni.



Venerdì pomeriggio l'hospitality Romeo Ferraris ha accolto oltre 300 fra ospiti, media e partner per l'aperitivo allestito in collaborazione con Delitaly, apprezzato servizio di catering specializzato nel motorsport, e con Tenuta Montemagno, eccellenza del settore vinicolo. La realtà astigiana, per il fine settimana capitolino, è stata fornitrice dello champagne per i festeggiamenti sul podio di FIA ETCR e FIA WTCR, campionati entrambi patrocinati da Discovery Sport Events. La degustazione dei prodotti enogastronomici italiani è avvenuta in un clima conviviale, arricchito dalla musica del dj set dedicato.



L'hospitality Romeo Ferraris ha anche aperto le proprie porte agli ospiti del FIA ETCR di Goodyear, fornitore unico degli pneumatici per il campionato. Luca Filippi, portacolori della squadra, ha effettuato gli hot laps sul tracciato con gli ospiti selezionati, e anche la team principal Michela Cerruti ha sfoderato la propria esperienza di pilota professionista portando in pista gli invitati su una Audi e-tron a propulsione elettrica. Filippi e il compagno di team Giovanni Venturini, come concorrenti di casa sulla griglia del FIA ETCR, hanno inoltre partecipato alla sessione "meet and greet" presso l’area VIP Club nell'hospitality di Discovery Events, organizzatore del campionato.



Per Filippi il primo impegno in agenda era già stato fissato alla vigilia, presenziando alla conferenza stampa di lancio della gara insieme a Daniele Leodori e Valentina Corrado, rispettivamente Vicepresidente ed Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio, nonché di Carlo Alessi, presidente di ACI Vallelunga SpA.



Durante il weekend, i box della squadra sono stati inoltre visitati da oltre 400 ragazzi iscritti ai centri estivi della Regione Lazio e possessori della LAZIO YOUth CARD, che hanno potuto osservare da vicino il lavoro di ingegneri e meccanici sulle Giulia ETCR schierate nel campionato per auto Turismo elettriche.



Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager: "A Vallelunga per la Romeo Ferraris è stato come vivere due weekend in uno, se non di più: da un lato abbiamo affrontato l'appuntamento del FIA ETCR, confermando il potenziale velocistico del nostro pacchetto tecnico, ma in parallelo abbiamo allestito e collaborato a numerose iniziative di contorno, che hanno riscosso un elevato gradimento e hanno dato un'ampia visione delle capacità della nostra azienda. L'impegno maggiore ha riguardato la Romeo Ferraris Experience, in cui abbiamo dato modo di provare in pista la Caterham 485 CSR e la Toyota Yaris GR, mostrando la nostra attività di concessionario e importatore, così come di reparto per la preprazione delle auto stradali. L'aperitivo di venerdì pomeriggio, allestito insieme a Delitaly e Tenuta Montemagno, si è rivelato un'ottima occasione per accogliere ospiti, sponsor, giornalisti e altre figure di rilievo in un contesto più informale, ed è stato altrettanto piacevole che così tanti bambini e ragazzi abbiano osservato ammirati i nostri box e le Giulia ETCR. Speriamo che questa occasione abbia alimentato in loro la passione per il motorsport".

