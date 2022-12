Dominik Greiner, Team Manager di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, ha ringraziato sui social media il personale della squadra tedesca dopo aver conquistato il secondo posto nella classifica del WTCR - FIA World Touring Cup riservata ai team.

Néstor Girolami ha lottato per il titolo piloti grazie a due vittorie e tre pole position con la sua Honda Civic Type R TCR, mentre Esteban Guerrieri è salito sul podio in una stagione in cui il suo record di 10 vittorie nel WTCR è rimasto intatto.



Su Facebook, Greiner ha scritto: "Un grande lavoro di squadra da parte di tutte le ragazze e i ragazzi di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport in pista ma anche dietro le quinte. Siamo arrivati secondi nelle classifiche piloti e squadre, quindi grazie mille per il vostro grande lavoro e supporto".

