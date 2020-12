Il francese aveva corso nel 2018 per la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, il cui team manager riconosce il valore del ragazzo, che all'epoca vinse due gare con la Honda Civic Type R TCR, prima di diventare pilota della Cyan Lynk & Co.



“Complimenti ad Yann, lo conosciamo bene dal 2018 e si è meritato il titolo - ha detto il tedesco, che quest'anno si è dovuto piegare al transalpino, così come i suoi attuali piloti, Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri - Ad Aragon abbiamo dimostrato il nostro grande spirito di squadra e Esteban ha beneficiato dell'aiuto dei suoi compagni, oltre che del grande lavoro dei meccanici nel rimandarlo in pista per Gara 3".



"Il team ha lavorato duramente per tutta la stagione e la doppietta di Esteban e Néstor realizzata in Gara 1 di ha permesso di terminare secondi nella classifica team, che è una bella ricompensa per tutti".



Nella foto: Greiner festeggia con Ehrlacher il successo nella WTCR Race of Netherlands 2018