Il 19enne austriaco prenderà il posto di Nicky Catsburg sulla Hyundai i30 N dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, dato che l'olandese - reduce dalla WTCR Race of Slovakia - non sarà disponibile per altri impegni.



Gruber debutta quindi nel WTCR − FIA World Touring Car Cup al fianco di Luca Engstler, con il quale darà l'assalto al WTCR Rookie Driver award.



“E' difficile dire come ho fatto ad avere questa occasione dopo quattro weekend in ADAC TCR Germany - ha commentato Gruber - Il team mi ha supportato tanto e la Hyundai ha acconsentito a darmi un'opportunità. Forse perché sono riuscito a vincere al debutto in TCR Germany. Abbiamo anche avuto momenti duri, però dimostrando di essere veloci, per cui vorrei continuare così anche all'Hungaroring, dove cercherò di ottenere il miglior risultato possibile per la squadra".



Una grande sfida all'orizzonte

Gruber era presente alla WTCR Race of Slovakia lo scorso weekend, dove con l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team ha potuto vedere da vicino ciò che lo attende.



“Sicuramente all'Hungaroring sarà dura, ho visto come lavorano tutti i piloti del WTCR ed è totalmente diverso dal TCR Germany. Tutti danno il massimo fin dalle Libere 1 e io sto ancora imparando a correre nel turismo, ma sono qui apposta per farlo impegnandomi al massimo".



L'Hungaroring non è una novità

I 4,381km della pista magiara non sono una novità per il pilota austriaco: "Quando l'anno scorso ero in Formula Renault ho corso all'Hungaroring e mi è piaciuta molto come pista. Ha un bel layout, anche se è difficile. I miei avversari saranno tosti e veloci, ma con il team faremo del nostro meglio per ottenere un buon risultato".



Una generazione di piloti

Dopo i successi sui kart, Gruber è passato alla Formula 4 nel 2018 e poi in Formula Renault nel 2019, approdando all'ADAC TCR Germany per il 2020. "Non vedo l'ora di iniziare il weekend, ma debbo ringraziare per il supporto la Hyundai e il Liqui Moly Team Engstler che mi hanno concesso l'occasione", ha detto Nico, il cui papà e nonno erano piloti. "Per me la squadra di Engstler è come una famiglia, mi sento a casa e trovo benissimo con tutti. Ci divertiamo un sacco, ma quando c'è da lavorare seriamente lo facciamo per ottenere il massimo".