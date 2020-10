L'austriaco ha terminato il weekend con un 14° posto come miglior risultato a bordo della Hyundai i30 N TCR dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



“Abbiamo migliorato tantissimo avvicinandoci ai migliori tempi sul giro, per cui sono molto contento e penso di aver guidato anche bene - ha detto il 19enne protagonista del WTCR Rookie Driver - Ringrazio Hyundai e il Team Engstler. E' stato un onore guidare qui".



Catsburg non era in Ungheria poiché impegnato in IMSA, ma tornerà pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team per la WTCR Race of Spain, con Gruber che invece si concentrerà sull'ADAC TCR Germany.