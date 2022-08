Esteban Guerrieri ha detto al suo rivale del WTCR - FIA World Touring Car, Gilles Magnus, che partecipare alla 24 Ore di Spa è simile a una gara di Scalextric.

Magnus parteciperà all'evento belga a bordo di un'Audi R8 LMS del Saintéloc Junior Team, insieme ai compagni di squadra César Gazeau e Aurélien Panis, oltre a Nicolas Baert, figlio del proprietario del suo team WTCR Comoyou Racing, Jean-Michel Baert.



Guerrieri corse con una Honda NSX GT3 a Spa nel 2018, assieme a Riccardo Patrese.



Durante la conferenza stampa pre-evento della WTCR Race of Italy, venerdì scorso, Guerrieri ha dato un consiglio a Magnus: "È molto divertente, soprattutto di notte perché la macchina è stabile e ci sono temperature più fresche. È come guidare una Scalextric, è davvero bello, ma devi solo cercare di avere un buon ritmo. Dato che ci si trova in mezzo a tutte le GT3, il traffico non è poi così intenso e tutti hanno un'andatura simile, per cui si riesce ad avere un buon ritmo".



Riguardo all'opportunità di correre sul Circuito di Spa-Francorchamps in una gara di 24 ore, Magnus, che lo scorso fine settimana ha vinto Gara 2 del WTCR d'Italia per il Comtoyou Team Audi Sport, ha dichiarato: "Lo sognavo da molto tempo, non solo perché siamo in casa, ma perché è la 24 Ore di Spa. Ogni pilota vorrebbe vincere questa gara. Grazie al mio contratto con Audi Sport ho avuto questa opportunità e cercherò di sfruttarla al meglio. Me la godrò al massimo".

