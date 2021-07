Esteban Guerrieri è andato a punti in entrambe le gare della WTCR Race of Spain, anche se con grande difficoltà.

Le 4 Honda Civic Type R TCR dovevano caricare 60kg di compensation weight, che aggiunti ai 10kg del Balance of Performance al MotorLand Aragón hanno causato sofferenza.



Secondo Honda Racing, l'argentino ha fatto un mezzo miracolo qualificandosi 16° e con una buona partenza si è messo nelle condizioni di prendere punti passando subito due rivali.



Il 15° posto del primo round è stato seguito dall'11° del secondo, seppur con una penalità post-gara e tante sportellate ricevute.



"È stato ovviamente un fine settimana molto duro, ma per quanto riguarda gli aspetti sportivi è stato uno dei migliori - ha detto Guerrieri - Ho sentito tutti in squadra - i meccanici, il mio ingegnere - e siamo d'accordo di aver massimizzato ogni possibilità, tirando fuori il succo dalla rapa, che in questo caso era due punti finali. Sono molto grato per quello che i ragazzi di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport hanno fatto questo fine settimana, soprattutto considerando il caldo. Hanno fatto tutto perfettamente e non ci sono stati errori. Almeno da questo punto di vista, è stato brillante".

