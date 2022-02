Esteban Guerrieri si sta caricando in vista della stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Confermato in Honda Racing per il quinto anno di fila, l'argentino ha il record di 10 successi all'attivo nella serie e proverà ad incrementarli al volante della sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear.



“Sono davvero orgoglioso di restare in Honda per la quinta stagione, sto attendendo con pazienza l'inizio dell'anno, ma allo stesso tempo sono davvero affamato per raggiungere grandi obiettivi assieme al team", ha scritto Guerrieri su Facebook.

Ad

WTCR Priaulx svetta nella lista dei piloti che i fan vorrebbero nel WTCR UN GIORNO FA

WTCR Guida 2022: WTCR Race of Portugal IERI A 08:46