Esteban Guerrieri punta molto sulla forza della sua squadra nel prossimo round del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è reduce da una deludente WTCR Race of Spain e quindi vuole rifarsi.



“Ho potuto ricaricare le batterie dopo un inizio di stagione molto impegnativo, dentro e fuori pista - ha detto il ragazzo della Honda, che vinse la WTCR Race of Hungary nell'ottobre 2020 - Il weekend di Aragón è stato duro, ma con il team abbiamo dimostrato determinazione prendendo punti, per cui siamo fiduciosi per l'Ungheria".



"Non sappiamo davvero come ci confronteremo con i nostri rivali, visto che il divario in Spagna è stato un po' sconcertante, ma c'è anche una motivazione per lasciarci alle spalle tutto questo. Sono particolarmente desideroso di inseguire il mio primo podio della stagione; sarebbe fantastico ottenerlo su una pista che è sempre stata adatta al nostro pacchetto".



Si tratta di un grande fine settimana per il team Münnich Motorsport di Guerrieri, che è anche impegnato nel FIA European Rallycross Championship in Svezia, dove Mandie August e il capo René Münnich saranno in azione.

