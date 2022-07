Esteban Guerrieri ricorda il 2003, quando ancora giovane fu protagonista a Vallelunga, dove il WTCR – FIA World Touring Car Cup fa tappa questo weekend per la WTCR Race of Italy.

L'argentino ha all'attivo 10 vittorie nella serie, ma è dal 2020 che non riesce ad imporsi e l'Autodromo Piero Taruffi potrebbe essere buono visto che già ci è stato.



“Ho un buon ricordo di questa pista, dopo averci corso nel 2003 sullo stesso tracciato su cui correremo il prossimo fine settimana. Ho vinto entrambe le gare in Formula Renault Italia, l’ultima volta. È una pista divertente con curve molto impegnative. Il T1 è piatto ma un po’ sconnesso e c’è anche la veloce curva a sinistra sul rettilineo posteriore [Trincea]. Ha un po’ di inclinazione ed è difficile arrivare alla corda, il che rende facile perdere tempo", dice il pilota della Honda/ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



"Ci sono alcuni punti di sorpasso nella parte interna e l’ultima curva con il banking è molto bella. La pista mi piace molto, ma dovremo tenere d’occhio il meteo perché farà sicuramente molto caldo e il degrado degli pneumatici potrebbe essere un problema, ma vediamo come andrà".



"Cercherò di essere competitivo, cosa che non siamo riusciti a fare negli ultimi eventi, non avendo ottenuto grandi risultati ad Aragón e poi a Vila Real, dove ho avuto qualche problema in qualifica che mi ha messo in difficoltà per il resto del weekend. Speriamo di riuscire a fare punti importanti, ma un podio o addirittura una vittoria sarebbero fantastici, quindi cerchiamo di farcela”.



Dopo Thed Björk, Yann Ehrlacher ed Yvan Muller, i prossimi ad entrare nel Club 100 del WTCR – FIA World Touring Car Cup saranno Tom Coronel, Esteban Guerrieri e Norbert Michelisz quando prenderanno parte alla WTCR Race of Italy.



Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) e Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) sono a quota 99 dopo aver saltato una gara a testa in questi anni (Slovacchia 2018 per l’olandese e Russia 2021 per Guerrieri), mentre Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) è a 98 dopo che la Hyundai decise di ritirare le macchine in Germania nel 2020.



