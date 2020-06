Guerrieri chiude secondo la 24h di Le Mans virtuale

-

Esteban Guerrieri ha terminato secondo la Virtuale 24h di Le Mans.

La griglia comprendeva stelle come Fernando Alonso, Jenson Button, Rubens Barrichello, Charles Leclerc, Juan Pablo Montoya e Max Verstappen e l'evento si è concluso oggi alle 15;00 con ampia copertura di Eurosport.



L'argentino, primo pilota del WTCR – FIA World Touring Car Cup a vincere un round di Esports WTCR, ha centrato il podio con la ByKolles – Burst Esport assieme a Tom Dillmann e ai simracer Jernej Simončič e Jesper Pedersen.



Guerrieri ha dimostrato il suo talento anche virtualmente per 5h30' di gara, proprio come quando ha combattuto per il titolo del WTCR nel 2019.



A breve una intervista con Esteban Guerrieri



Altri volti noti al WTCR si sono distinti, come Kuba Brzezinski e Nikodem Wisniewski, che con la Rebellion Williams Esports, dopo aver preso parte ad Esports WTCR su RaceRoom, hanno vinto l'evento.



Andy Priaulx, pilota della Cyan Performance Lynk & Co nel 2019, ha invece corso con il figlio Sebastian, ma la rottura dello sterzo gli ha impedito di finire.



Intanto Guerrieri correrà con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport il primo round della Pre-Stagione di Esports WTCR Championship, che in griglia avrà anche Priaulx.

