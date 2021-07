Esteban Guerrieri cercherà di non fare molto caso al peso della sua Honda nelle prossime gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Le Civic Type R TCR al MotorLand Aragón dovranno caricare anche i 60kg di Compensation Weight a bordo, oltre che 20kg di Balance of Performance (+10kg rispetto a prima).



In totale la zavorra sarà quindi di 60kg per le vetture giapponesi, che in Germania e Portogallo sono riuscite comunque a portarsi a casa due successi.



"È stato un po' frustrante non sfruttare a pieno le possibilità che abbiamo avuto nei due round di apertura, quindi questo fine settimana sarà particolarmente importante farlo in quanto dovremmo aspettarci un evento più difficile", ha detto l'argentino. "Aragón è stata una pista difficile per la Honda Civic Type R TCR l'anno scorso, ma abbiamo fatto un sacco di apprendimento da allora e sentiamo di avere una comprensione molto buona della vettura in questa stagione. I parametri saranno anche gli stessi che erano sulla nostra prima visita l'anno scorso in quanto stiamo portando il peso massimo di compensazione, quindi questo sarà un buon riferimento per vedere quanto siamo migliorati".

