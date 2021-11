Esteban Guerrieri è ancora in lotta per vincere il WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Alla guida della Honda Civic Type R TCR di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, l'argentino ha completato il weekend della WTCR Race of Italy con 37 punti di distacco dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.



E con 60 punti disponibili a Sochi, sede della prima WTCR Race of Russia, Guerrieri ha ancora la speranza di conquistare l'ambito titolo per la prima volta.



"Portarmi a casa un podio e rimanere nella lotta per il titolo deve essere considerato un giorno positivo, visto il nostro deficit nei confronti della concorrenza - ha detto Guerrieri - Sapevo che Gara 1 sarebbe stata dura anche dopo aver preso il comando, ma Urrutia mi ha toccato da dietro alla penultima curva per passare e non mi sembra il modo migliore per superare. Ma comunque, portare a casa il terzo posto è stato un buon risultato e con il sesto in Gara 2 abbiamo limitato i danni. Andiamo a Sochi con un po' di distacco, ma non è affatto finita. Ora sono un po' stanco, quindi mi rilasserò e ricaricherò le batterie per il round finale".

