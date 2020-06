Guerrieri di nuovo leader nella Pre-Stagione di Esports WTCR!

-

Esteban Guerrieri è tornato in vetta alla classifica piloti della Pre-Stagione di Esports WTCR.

Il portacolori della Honda - ALL-INKL.COM Münnich Motorsport grazie al secondo posto di Gara 1 e al quarto di Gara 2 allo Slovakia Ring ha scavalcato per quattro punti Mat'o Homola, in attesa del prossimo evento che si terrà al Ningbo International Speedpark domenica 5 luglio.



“Il giro di qualifica non è andato bene, al tornantino ho bloccato le ruote e sono andato largo, ma anche se non sono riuscito a capitalizzare in quel frangente, le gare sono state ottime e penso di aver fatto il massimo possibile. Arrivare per due volte fra i primi quattro per me è come il podio", ha detto l'argentino.



“A metà campionato sono leader e i punti persi nei precedenti round non sono colpa mia, specialmente all'Hungaroring. La speranza è di continuare così, ma io posso solo avere il controllo delle mie prestazioni, se rimango su queste qui allora posso restare al primo posto".



CLASSIFICA PROVVISORIA - ROUND 6 DI 12:



1 Esteban Guerrieri (Argentina), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 99 punti



2 Mat'o Homola (Slovachia), BRC Racing Team, 95



3 Yann Ehrlacher (Francia), Cyan Racing Lynk & Co, 89



4 Norbert Michelisz (Ungheria), BRC N Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, 89



5 Attila Tassi (Ungheria), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, 83



6 Mikel Azcona (Spagna), CUPRA Racing, 79



7 Néstor Girolami (Argentina), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 68



8 Niels Langeveld (Olanda), Comtoyou Team Audi Sport, 65



9 Bence Boldizs (Ungheria), Zengő Motorsport, 55



10 Yvan Muller (Francia), Cyan Racing Lynk & Co, 33

