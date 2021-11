Esteban Guerrieri crede di avere una possibilità da sfruttare in Gara 1 della WTCR Race of Italy.

All'Adria International Raceway l'argentino sarà in prima fila con la sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear e anche se non è stato in grado di giocarsi la pole position, non ha perso le speranze di titolo del WTCR - FIA World Touring Car Cup.



"Dobbiamo guardare a questo come un risultato positivo che ci mette nella posizione di massimizzare le nostre possibilità domani, quindi grazie a tutti nel team oggi per i loro sforzi", ha detto il pilota ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. "L'obiettivo era quello di entrare nella top 10 e l'abbiamo raggiunto, quindi è stata una buona giornata da questo punto di vista. Siamo dove ci aspettavamo di essere rispetto ai battistrada - sono più veloci di noi - ma cercheremo di sfruttare la prima fila della griglia invertita".

