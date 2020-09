Esteban Guerrieri sarà con Tiago Monteiro sulla stessa Honda Civic Type R anche per la ADAC TOTAL 24h-Rennen che si svolgerà dopo la WTCR Race of Germany.

I piloti di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e ALL-INKL.DE Münnich Motorsport nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, sono infatti inseriti nel Castrol Honda Racing Team assieme a Dominik Fugel e Markus Oestreich per la 24h, vinta lo scorso anno proprio da Fugel-Monteiro-Oestreich.



"Sto scoprendo pian piano le cose - ha detto l'argentino - Non ho mai corso due categorie diverse nello stesso weekend e le gare hanno una struttura completamente differente. Una è endurance, che quindi richiede consistenza e visione a lungo termine, mentre l'altra è sprint e bisogna massimizzare le prestazioni già in un giro e in tutta la gara".



La ADAC TOTAL 24h-Rennen partirà sabato alle 15;30, mentre Gara 1 del WTCR è oggi pomeriggio alle 16;40, con Gara 2 domani alle 10;00.