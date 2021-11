Esteban Guerrieri è già un fan dell'Autodromo di Sochi, anche se non ha mai corso sul tracciato dove si svolge la WTCR VTB Race of Russia.

Al volante della sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear, l'argentino è all'esordio sul tracciato dove Lewis Hamilton ha vinto il VTB Russian Grand Prix a settembre, gara che si è gustato in TV per farsi un'idea di com'è il tracciato di 5,848 chilometri.



"Sarà bello", ha detto il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. "Ha un rettilineo molto lungo. È un po' misto e si gioca con l'aerodinamica. Sembra che tu debba essere a bassa deportanza per quel punto, ma poi devi affrontare le pesanti frenate successive".



"Sembra molto tortuoso con un sacco di curve a 90 gradi. È una pista interessante e potremmo vedere belle corse visto che ha un sacco di punti per sorpassare. E' un buon posto per finire la stagione, se si riuscirà a gestire correttamente i limiti della pista potrebbe essere molto divertente".

Ad

WTCR Rizzo: “Vogliamo un risultato positivo per dare a Tarquini l’addio che si merita” UN' ORA FA

WTCR In sei per un titolo: Yann Ehrlacher 17 ORE FA