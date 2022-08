Nuova pista per il WTCR – FIA World Touring Car Cup, ed Esteban Guerrieri al Circuit l’Anneau du Rhin vuole dare il massimo per tutto il weekend.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha provato sul tracciato della WTCR Race of Alsace GrandEst, anche se per poco causa influenza.



In questo modo saranno fondamentali le prove libere per capire meglio il tracciato e affinare la propria Honda.



"È sempre una soddisfazione cercare di scoprire i limiti di un nuovo circuito, e in generale penso che la pista sarà divertente e impegnativa da guidare", ha detto Guerrieri, il cui record di 10 vittorie rimane al momento intatto. "È un circuito piccolo, ma questo non sarà importante finché la macchina funzionerà bene e riusciremo a essere competitivi, quindi dobbiamo trovare il modo più veloce per percorrerlo. Questo vale soprattutto per me, visto che quando abbiamo provato qui all'inizio dell'anno ho potuto completare solo quattro o cinque giri perché quel giorno non mi sentivo bene, ma abbiamo molti dati su cui lavorare come squadra".

