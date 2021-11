Esteban Guerrieri farà ogni cosa pur di continuare a lottare per il titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup per il quarto anno di fila.

L'argentino è 22 punti dietro al Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher con quattro gare rimanenti.



"Stiamo arrivando al momento in cui l'intensità della lotta per il titolo inizia davvero ad aumentare e i piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Sono pronto per un'altra grande battaglia ad Adria, ma non ci aspettiamo che sia facile. Ho fatto la danza della pioggia nell'ultima settimana, quindi sarebbe bello vedere una pista bagnata", ha detto il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport/Honda.



"La macchina sarà ancora pesante questo fine settimana a causa del peso di compensazione e questo non ci aiuterà a dover tirare nelle curve lente, che sono parecchie. Ma è così, e siamo riusciti a mantenere la lotta finora, quindi farò del mio meglio anche questo fine settimana per rimanere lì".

