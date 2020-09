Dopo essersi ritirato in Gara 1 per il danneggiamento del radiatore, l'argentino è tornato in azione per Gara 2 di Zolder con la sua Honda Civic Type R TCR riparata.



Partendo ultimo dalla griglia per la sostituzione del motore, Guerrieri ha rimontato fino al 13° posto prendendo i primi punti della stagione.



“Sono molto grato alla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport che mi ha messo a posto l'auto in tempo per Gara 2 dopo la deludente Gara 1 - ha detto Guerrieri - E' ottimo prendere un paio di punti in questo weekend, ovviamente sono molto felice per Néstor Girolami e Attila Tassi, ma anche per il team, viste le complicazioni del fine settimana".