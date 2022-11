Esteban Guerrieri può contare sui precedenti successi in Medio Oriente per trarre ispirazione quando il WTCR - FIA World Touring Car Cup riprenderà questa settimana in Bahrain.

L'argentino vinse l'ultima gara del FIA World Touring Car Championship in Qatar nel 2017 (nella foto), prima che la serie diventasse WTCR - FIA World Touring Car Cup a partire dal 2018, dopo aver adottato il regolamento tecnico TCR.



Alla guida di una Honda Civic Type R TCR per ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Guerrieri ha conquistato 10 vittorie nel WTCR, un record nella serie.



"Dopo una lunga pausa, è bello prepararsi a correre di nuovo", ha detto l'argentino. Il Bahrain sarà una pista nuova per me, ma ho già corso in Medio Oriente in passato e, naturalmente, ho un ottimo ricordo della vittoria nell'ultima gara del World Touring Car Championship in Qatar nel 2017, che è stata anche la mia prima vittoria per Honda".



"La stagione finora non è andata come avremmo sperato, ma ora abbiamo due weekend di gara in un breve lasso di tempo per puntare a grandi risultati e concludere in bellezza, aiutando Néstor nella lotta per il titolo piloti e spingendo anche per vincere quello per le squadre".

