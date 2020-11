Esteban Guerrieri resta in corsa per il titolo piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup nonostante una deludente WTCR Race of Spain.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport si è piazzato 13° in Gara 1, 10° in Gara 2 e 9° in Gara 3 al MotorLand Aragón, dove una qualifica chiusa al 19° posto con una Honda gravata di 60kg di zavorra l'aveva praticamente tagliato fuori in partenza da ogni lotta.



L'argentino, con i suoi recuperi, resta così in lizza per il Mondiale, essendo a -26 dal Goodyear #FollowTheLeader, Yann Ehrlacher, quando mancano solo tre gare al termine della stagione 2020.



“Considerando il compensation weight che ha limitato il potenziale della nostra Civic Type R TCR, possiamo dirci contenti di come è andata - ha dichiarato Guerrieri - Tutto quello che potevamo fare era restare fuori dai guai nei primi giri e cercare di recuperare. E' stato ottimo arrivare a punti e anche in Top10 in Gara 2 e 3, abbiamo salvato il possibile e limitato i danni. Rispetto allo scorso anno sono un po' più indietro, ma restiamo con l'obiettivo intatto del Mondiale anche dopo questo weekend”.